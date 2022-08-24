Два российских судна сорвало с якоря и унесло в открытое море

МЧС: две баржи с 64 членами экипажа сорвало с якоря и унесло в море в Хабаровском крае

Две баржи сорвало с якоря в Татарском проливе между Сахалином и материком и унесло в открытое море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю утром 24 августа поступила информация, что в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин», — сообщили в спасательном центре.

По предварительным данным, на борту двух кораблей находятся 64 члена экипажа.

Уточняется, что приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России в Хабаровске и авиацентры по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. Кроме того, на поиски из Николаевска-на-Амуре вышел буксир «Восток», а из поселка Де-Кастри в район происшествия вышел буксир «Витязь».

По данным МЧС, в среду, 24 августа, в Татарском проливе сохраняется неблагоприятная погода с сильными дождями и усилением ветра до 17-22 метров в секунду. На мысах порывы могут достигать 27 метров в секунду.

В конце июня сообщалось, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, унесло в Черное море потоком воды с реки Чемитоквадже. По данным спасателей, внутри автомобилей находились восемь человек, одного из них удалось спасти.