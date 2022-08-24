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Прокуратура начала проверку после ЧП с баржами в Хабаровском крае

Прокуратура начала проверку после срыва с якоря двух барж с людьми в Хабаровском крае

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня»

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку после ЧП, в результате которого две баржи с людьми сорвало с якоря в Амурском лимане между Хабаровским краем и Сахалином и унесло в открытое море. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации ведомства, инцидент произошел около четырех часов утра в районе южной оконечности острова Байдукова в Николаевском районе Хабаровского края.

Правоохранители проверят соблюдение судовладельцами требования закона о безопасности мореплавания, а также дадут оценку действиям должностных лиц контролирующих органов и своевременности проведения спасательной операции.

На текущий момент в район ЧП уже вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что на борту двух кораблей находятся 64 члена экипажа. Кроме того, на поиски из Николаевска-на-Амуре вышел буксир «Восток», а из поселка Де-Кастри в район происшествия вышел буксир «Витязь».

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Марина Совина
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