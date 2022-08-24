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Отсутствие интереса к Роналду со стороны топ-клубов объяснили

Журналист Лестре объяснил отсутствие интереса к Роналду от топ-клубов высокой зарплатой

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Португальский журналист Рикарду Лестре объяснил отсутствие интереса к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду со стороны топ-клубов. Его слова приводит Sport1.

«Присутствие Роналду меняет всю "химию" клуба. Его высокая зарплата, возраст и повышенный риск травм, а также волнения в команде, если тренер решит оставить его на скамейке запасных, пугает клубы. С такой сложной историей не хотят связываться», — заявил Лестре. Он добавил, что командам необходимо подстраиваться, чтобы интегрировать 37-летнего португальца.

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Летом СМИ неоднократно сообщали о вероятном уходе Роналду из МЮ. Футболисту приписывали недовольство трансферной политикой клуба и его спортивными результатами. Претендентами на португальца называли мадридский «Атлетико», «Челси», «Наполи», а также лиссабонский «Спортинг».

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов: четыре титула он выиграл в составе мадридского «Реала».

Дарья Коршунова
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