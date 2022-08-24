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Спорт

Тарасова одной фразой оценила переход российской фигуристки под флаг Израиля

Тарасова оценила переход фигуристки Дмитриевой под флаг Израиля фразой «невелика потеря»
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении российской фигуристки Марии Дмитриевой сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит РБК.

Специалист оценила переход 14-летней спортсменки фразой «невелика потеря». Она подчеркнула, что с сожалением относится к отъезду российских фигуристов, однако понимает, что под флагом других стран они смогут участвовать в международных соревнованиях.

О планах Дмитриевой выступать под флагом Израиля стало известно ранее 24 августа. В Федерации фигурного катания страны подтвердили, что переход находится в стадии оформления. В разное время Дмитриева, владеющая тройным акселем, тренировалась в под руководством Алины Писаренко, Алексея Мишина и Сергея Розанова.

В прошлом сезоне Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. Также на ее счету седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле. На первенстве страны в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

Анастасия Борисова
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