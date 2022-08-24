Место убийства настоятеля подмосковного храма попало на видео

СКР показал видео с места убийства настоятеля церкви Николая Чудотворца в Домодедове

Правоохранители проводят осмотр территории церкви Николая Чудотворца в Домодедове после убийства ее настоятеля и поджога кабинета, совершенных 22-летним бывшим преподавателем воскресной школы. Их работа попала на видео, которое публикует следственное управление Следственный комитет России (СКР) по Московской области.

На кадрах видно, как следователи осматривают место преступления. Также показан сгоревший кабинет воскресной школы и порог храма, на котором лежит тело погибшего.

24 августа преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма. Он несколько раз ударил священника ножом, нанеся ему смертельные ранения.

Правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве. Фигурант поджег кабинет воскресной школы, а когда туда зашел настоятель, он напал на него.

Известно, что молодого человека уволили из школы год назад, но накануне, 23 августа, он решил встретиться с настоятелем, и они долго беседовали о чувствах преподавателя к бывшей ученице. Он рассказал, что даже купил ей кольцо, но девушка отвергала настойчивого поклонника и боялась его. В тот момент настоятель заступался за школьницу. Правоохранители обнаружили учителя рядом с телом священника.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. А прокуратура Московской области поставила на контроль расследование дела.