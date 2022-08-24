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Захарова высмеяла заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие

Захарова заявила, что слова Трасс о ядерном оружии достойны новой серии «Остина Пауэрса»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании и кандидата в премьер-министры страны Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие могло бы стать идеальным началом для новой серии комедий об Остине Пауэрсе. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Это безупречное начало для новой серии “Остина Пауэрса“. Теперь роль “человека-загадки международного масштаба” играет женщина», — пошутила Захарова.

Накануне Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сообщила она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.

Марина Совина
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