Стало известно об интересе «Челси» к футболисту «Динамо»

«Спорт-Экспресс»: «Челси» нацелился на Арсена Захаряна из «Динамо»

Лондонвский «Челси» заинтересовался футболистом «Динамо» и сборной России Арсеном Захаряном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным «СЭ», клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) может выкупить трансфер 19-летнего хавбека у «Динамо». В «Челси» отказались комментировать данную информацию.

В декабре 2021-го появились слухи об интересе «Реала» к Захаряну. До этого сообщалось о том, что за футболистом «Динамо» наблюдали скауты каталонской «Барселоны».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Захаряна один гол в пяти матчах. Он выступает за бело-голубых с 2020-го. Хавбек принял участие в четырех матчах сборной России.