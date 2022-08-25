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В Херсонскую область вернулось электричество

В Херсонской области возобновили подачу электричества

Фото: РИА Новости

В Херсонской области возобновили подачу электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

Централизованное электроснабжение вернулось в Херсон, Новую Каховку, а также Голопристанский район.

По заявлению местных властей, восстановительные ремонтные работы продолжаются, что позволит включить в энергосистему всех потребителей края. Причиной отключения электричества стало короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, из-за чего системы безопасности сработали на Запорожской АЭС.

О проблемах с энергоснабжением на территории Херсонской области сообщалось ранее 25 августа.

24 августа сообщалось об ударах украинской артиллерии по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.

Накануне власти Херсонской области рассказали о частоте ракетных атак Украины по региону. По словам временно исполняющего обязанности главы администрации региона Сергея Елисеева, это происходит ежедневно, за последние сутки по региону ударило 30 ракет, некоторые из них — по Новой Каховке.

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Алевтина Запольская
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