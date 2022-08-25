Боец UFC Джон Джонс объяснил превосходство над Нурмагомедовым числом титульных боев

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс в Twitter высказался о сравнениях с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен объяснил свое превосходство, выложив картинку, на которой он изображен вместе с оппонентом. Надпись на изображении гласит, что Джонс выиграл 14 титульных поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а Нурмагомедов провел в промоушене в общей сложности 13 боев.

По словам Джонса, картинку с числом поединков ему прислал один знакомый. «С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам», — подчеркнул американец.

12 августа глава UFC Дэйна Уайт назвал топ-5 лучших бойцов в истории UFC. Он упомянул Ронду Роузи, Конора Макгрегора, а также Джонса, Андерсона Силву и Жоржа Сен-Пьера. При этом глава промоушена не включил в рейтинг Нурмагомедова.

Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 29 боев, в которых одержал 29 побед. На счету Джонса 26 побед в 28 поединках. Один бой американец проиграл, еще одна встреча была признана несостоявшейся.