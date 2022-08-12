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Глава UFC оставил топ-5 лучших бойцов в истории промоушена без Нурмагомедова

Глава UFC Дэйна Уайт оставил топ-5 лучших бойцов в истории промоушена без Нурмагомедова

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал топ-5 лучших бойцов в истории промоушена. Об этом сообщает GQ Sports.

Функционер включил в список Джона Джонса, Андерсона Силву, Ронду Роузи, Конора Макгрегора, Жоржа Сен-Пьера. «Но я скажу сразу, что хотел бы включить сюда еще много парней», — отметил Уайт.

Глава UFC оставил топ-5 без россиянина Хабиба Нурмагомедова «Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего бы он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил», — заявил Уайт.

Нурмагомедов включен в Зал славы UFC. Отечественный боец трижды защитил пояс чемпиона UFC и ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Алексей Гусев
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