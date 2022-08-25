Капелло назвал наследника Акинфеева

Фабио Капелло назвал вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова наследником Игоря Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло оценил игру голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщает Sport24.

«Уровень мастерства позволит ему заиграть в европейских топ-клубах прямо сейчас», — заявил специалист. Капелло также назвал Сафонова наследником вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

В январе Сафонов заявил, что превосходит Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА не предел мечтаний. «На что мне обижаться? У каждого свое мнение», — ответил вратарь армейского клуба.

Сафонов — воспитанник «Краснодара», в нынешнем сезоне он провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил семь мячей. В активе голкипера также семь поединков за сборную России.

