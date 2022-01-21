Бывший вратарь сборной России по футболу раскритиковал нынешнего

Бывший вратарь сборной России по футболу, а ныне гендиректор «Химок» Владимир Габулов дал совет нынешнему голкиперу национальной команды Матвею Сафонову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок раскритиковал вратаря «Краснодара» за высказывания о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве. «Да, ему надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи», — подчеркнул Габулов.

При этом гендиректор «Химок» отметил, что на данный момент считает Сафонова первым номером в сборной России. По мнению Габулова, очень хорошо, когда с этим вопросом есть определенность.

Сафонов высказался об Акинфееве 3 января в интервью «Матч ТВ». Он заявил, что не может назвать голкипера ЦСКА сильнейшим в России на данный момент, а также добавил, что не считает его карьеру пределом мечтаний для себя.