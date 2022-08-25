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Спорт

Бывший легионер «Терека» вспомнил о людях с автоматами в Чечне

Экс-игрок «Терека» Георгиев вспомнил, что быстро привык к людям с автоматами в Грозном
Благой Георгиев

Благой Георгиев. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») и сборной Болгарии Благой Георгиев рассказал о жизни в Чечне. Об этом сообщает Metaratings.

Он вспомнил, что быстро привык к людям с автоматами на улицах Грозного. «А чего бояться, когда там Рамзан Кадыров, ха-ха? Он все держит в порядке», — подчеркнул Георгиев.

По словам экс-игрока, он удивился красоте республики. «Там у меня много друзей. В Чечне я увидел очень верных мужиков, которые всегда держат слово», — добавил легионер.

В январе об особенностях жизни в Грозном рассказал выступавший за «Ахмат» полузащитник Михаил Гащенков. «Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта», — рассказал россиянин.

Алексей Гусев
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