Бывший легионер «Терека» вспомнил о людях с автоматами в Чечне
Бывший футболист «Терека» (ныне — «Ахмат») и сборной Болгарии Благой Георгиев рассказал о жизни в Чечне. Об этом сообщает Metaratings.
Он вспомнил, что быстро привык к людям с автоматами на улицах Грозного. «А чего бояться, когда там Рамзан Кадыров, ха-ха? Он все держит в порядке», — подчеркнул Георгиев.
По словам экс-игрока, он удивился красоте республики. «Там у меня много друзей. В Чечне я увидел очень верных мужиков, которые всегда держат слово», — добавил легионер.
В январе об особенностях жизни в Грозном рассказал выступавший за «Ахмат» полузащитник Михаил Гащенков. «Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта», — рассказал россиянин.