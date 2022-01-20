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Российский футболист рассказал об особенностях жизни в Грозном

Футболист «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков: в Грозном нельзя ходить по городу в шортах

Фото: страница ФК «СКА-Хабаровск» во «ВКонтакте»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Михаил Гащенков, игравший за «Ахмат», вспомнил о периоде выступлений за грозненский клуб. Об этом сообщается в группе дальневосточной команды во «ВКонтакте».

Рассказывая об особенностях жизни в столице Чечни, футболист отметил, что Грозный является маленьким городом со своей культурой. «Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта», — рассказал россиянин.

При этом Гащенков добавил, что не видел в требованиях руководства «Ахмата» никаких проблем. «Это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции», — заявил игрок.

29-летний Гащенков выступал за «Ахмат» с 2018 по 2020 год. Он провел за команду 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Алексей Гусев
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