Оценена вероятность возвращения IKEA в Россию

РИА Новости: возвращение IKEA в Россию в ближайшее время маловероятно

Возвращение шведской сети магазинов IKEA в Россию в ближайшее время назвали маловероятным. При этом компания может приостановить продажу активов из-за проблем с поиском подходящих покупателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку экспертов.

Ранее появилась информация, что IKEA не собирается продавать свои российские активы, так как рассчитывает возобновить деятельность в стране в течение следующих двух лет. Гендиректор агентства InfoLine Иван Федяков посчитал, что это маловероятно. «Компании, которые покидают рынок, не рубят сук, чтобы потом его склеить», — пояснил он. Эксперт добавил, что также существуют репутационные риски — за возвращение в Россию компанию могут начать бойкотировать в других странах.

При возобновлении работы по франшизе IKEA также рискует репутацией, отметил генеральный директор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Партнер Ricci — BlackStone Алексей Сигал связал появление информации о нежелании компании продавать свой бизнес с тем, что большинство покупателей хочет приобрести его как дистрессовый актив по заниженной цене.

Решение подождать с продажей также может быть обусловлено запретом на вывоз имущества и вывод средств с продажи активов. «Вероятнее всего, IKEA займет позицию ожидания, оставив в своем штате несколько сотрудников, которые будут следить за имуществом, политической ситуацией или ждать подходящих покупателей», — заявил Федяков.

15 августа IKEA объявила об окончательном уходе из России, остановив финальную онлайн-распродажу оставшихся в стране товаров. Представители отметили, что магазины продолжат работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен продукции.