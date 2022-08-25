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Стало известно о состоянии члена СПЧ при президенте России после нападения

Правозащитница Курекина: Каляпин после нападения бодр, но есть подозрение на сотрясение
Игорь Каляпин

Игорь Каляпин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Врачи пока не поставили окончательный диагноз члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и правозащитнику Игорю Каляпину, однако после нападения у него есть подозрение на перелом носа. Об этом «Ленте.ру» рассказала его коллега, пресс-секретарь правозащитной организации «Команда против пыток» Наталья Курекина.

«Судя по всему, у него сломан нос, но врачи еще не поставили окончательный диагноз. Есть видимые травмы на лице, некоторое количество запекшейся крови. Он находится в довольно бодром положении духа, но есть подозрение на то, что у него сотрясение мозга. Надеемся, что в ближайшее время будет окончательный диагноз», — поделилась Курекина.

Вечером 24 августа неизвестный совершил нападение на Каляпина в его доме в Нижегородской области. Преступник пытался порезать лицо правозащитнику и задушить. Его удалось задержать. Правозащитник рассказал, что ему представили человека, который впоследствии на него напал, как действующего сотрудника полиции.

По данным регионального управления МВД по Нижегородской области, конфликт между мужчинами, предположительно, произошел на бытовой почве и не связан со служебной и общественной деятельностью его участников.

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Екатерина Смирная
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