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Никита Михалков возмутился не поддержавшей спецоперацию интеллигенцией

Михалков возмутился, что сотни представителей интеллигенции не поддержали спецоперацию

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Режиссер Никита Михалков возмутился не поддержавшей спецоперацию интеллигенцией. Об этом сообщает «360» в своем Telegram-канале.

Кинематографист удивился, что сотни представителей интеллигенции не поддержали действия России. «Это что? Непонимание? Это вредительство? Это что? Полное отсутствие представления о том, что в течение восьми лет просто тупо бомбили и расстреливали мирных жителей — просто этого нет», — сказал он.

Михалков считает, что Россия пошла на беспрецедентный шаг и взяла на себя ответственность. По его мнению, это «надо внедрять в сознание детей».

Ранее Михалков заявил, что покинувшие Россию артисты не нужны стране. «Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности», — сказал режиссер. Он добавил, в России они обрели популярность, но теперь не смогут вернуть государству то, что оно им дало.

Также Михалков называл покинувших Россию звезд предателями. Он напомнил им, что важно иметь не только талант, но и совесть.

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Евгений Шульгин
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