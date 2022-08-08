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Михалков заявил о ненужности покинувших Россию артистов

Никита Михалков заявил о ненужности уехавших из России артистов

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

76-летний российский режиссер Никита Михалков заявил, что покинувшие Россию артисты не нужны стране. Об этом кинодеятель поведал в эфире авторской программы «Бесогон ТВ».

Михалков подчеркнул, что уехавших звезд никто не выгонял, а также добавил, в России они обрели популярность, но теперь не смогут вернуть государству то, что оно им дало.

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — поделился режиссер.

Ранее группа «Би-2» опровергла информацию о переезде участников коллектива из России и заявила, что просто взяла отпуск.

В середине июня стало известно, что российский актер театра и кино Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Сообщалось, что артист уехал вместе с супругой и детьми, однако куда именно — неизвестно.

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Анастасия Астахова
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