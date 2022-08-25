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Спорт

Стало известно о пропуске Джоковичем US Open из-за правил США

Теннисист Джокович пропустит US Open-2022 из-за правил США по вакцинации от коронавируса

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит Открытый чемпионат США (US Open) 2022 года из-за правил США по вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно Tennis World USA.

По информации источника, центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила международных поездок, согласно которым иностранцы, въезжающие в страну, в обязательном порядке должны быть вакцинированы. Отмечается, что из-за этого Джокович отказался от участия в US Open. До этого он пропустил все североамериканские турниры из-за отсутствия вакцины от коронавируса.

Действующим чемпионом US Open является россиянин Даниил Медведев. В финале прошлого года он оказался сильнее Джоковича.

В январе этого года Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате теннисист был депортирован из Австралии. Он не сможет посещать страну в течение трех лет.

Анастасия Борисова
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