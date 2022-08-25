Бывшая жена актера Максима Пинскера назвала причину его смерти

Бывшая жена Максима Пинскера заявила, что актер умер из-за остановки дыхания

Бывшая жена актера российского актера Максима Пинскера назвала причину его смерти. Об этом сообщает MK.RU.

Ирина Пинскер заявила, что 58-летний артист умер из-за остановки дыхания, которая была вызвана пневмонией. Также на здоровье негативно сказалась сердечная недостаточность.

Экс-супруга опровергла версию о том, что смерть наступила из-за заражения крови. Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что заражение началось после того, как инфекция попала в спинной мозг.

О смерти Максима Пинскера стало известно 25 августа. Он скончался в больнице.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 28 лет он окончил Школу-студию МХАТ и начал играть на сцене Театра Маяковского. Помимо игры в театре он озвучивал аудиокниги, снимался в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с участием актера — «Интерны», «Дурак», «На Муромской дорожке», «Семейный бизнес», «Колл-центр», «Только ты» и «Саранча».