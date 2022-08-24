Умер актер сериала «Интерны» Максим Пинскер

Российский актер Максим Пинскер умер в 58 лет

Умер российский актер Максим Пинскер. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть артиста подтвердила его бывшая супруга Ирина Пинскер. Он скончался в возрасте 58 лет.

«[Он умер] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», — сказала экс-супруга артиста.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 28 лет он окончил Школу-студию МХАТ и начал играть на сцене Театра Маяковского. Помимо игры в театре он озвучивал аудиокниги, снимался в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с участием актера — «Интерны», «Дурак», «На Муромской дорожке», «Семейный бизнес», «Колл-центр», «Только ты» и «Саранча».

23 августа стало известно о смерти народного артиста России Виктора Зозулина. 77-летний актер умер в результате продолжительной болезни. Он проработал более 50 лет в Театре имени Евгения Вахтангова.