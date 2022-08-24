Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера

Mash: актер из сериала «Интерны» Пинскер мог скончаться из-за заражения крови

Актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер мог скончаться из-за инфекции, началось заражение крови, мужчина впал в кому, но медикам не удалось его спасти. Такую возможную причину смерти назвал Telegram-канал Mash.

По словам сына актера Якова, 20 августа Максим уехал на съемки в Калугу, когда вернулся, был в плохом состоянии — не мог самостоятельно ходить. Он жаловался на боли в ноге, и ему вызвали скорую. В больнице взяли анализы и сказали, что инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови.

О смерти актера сообщалось ранее. Смерть артиста подтвердила его бывшая супруга Ирина Пинскер. Он скончался в возрасте 58 лет.

Максим Пинскер родился февраля 1964 года в Москве. В 28 лет он окончил Школу-студию МХАТ и начал играть на сцене Театра Маяковского. Помимо игры в театре он озвучивал аудиокниги, снимался в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с участием актера — «Интерны», «Дурак», «На Муромской дорожке», «Семейный бизнес», «Колл-центр», «Только ты» и «Саранча».