В клубе КХЛ заявили о страхе легионеров играть в России из-за ареста Грайнер

Директор «Трактора» Савин заявил о страхе легионеров играть в России из-за ареста Грайнер

Спортивный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Иван Савин заявил, что иностранные игроки испытывают страх перед приездом в Россию. Слова функционера приводит Sport24.

Савин рассказал, что в ходе переговоров с легионерами часто всплывает пример осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. «Они говорят: "Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!" Мы им отвечаем: "Не везите наркотики с собой, и все будет нормально"», — добавил он.

4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер переехала в Россию в 2015 году. На протяжении семи сезонов она выступала в женской Премьер-лиге за УГМК.