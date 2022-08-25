Жилью в Подмосковье предсказали резкое подорожание

IKON development: жилье в Подмосковье подорожает в два раза

Недвижимость в ближайшем Подмосковье резко подорожает. Согласно предсказанию экспертов проекта «Заречный квартал» IKON development, жилье рядом со столицей вырастет в цене в два раза, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

С 2021 по 2022 год несколько категорий недвижимости в Подмосковье подорожали значительно сильнее, чем в Москве. Речь идет об объектах бизнес- и комфорт-класса. Наиболее заметный рост цен произошел в городском округе Солнечногорске, где показатель вырос на 55,9 процента, до 206,7 тысячи рублей за квадратный метр. Значительное подорожание также отметили в Наро-Фоминском ГО и Истре — здесь недвижимость выросла в цене на 43,7 и 31,5 процента соответственно. В Химках, Красногорске и Котельниках стоимость поднялась на 22-24 процента. В этих локациях цена на «квадрат» ощутимо превышает 200 тысяч рублей.

Искать варианты в ближайших к Москве локациях граждан мотивирует рост цен на жилье внутри МКАДа. Приток покупателей ускоряет подорожание подмосковного жилья, а благодаря низкой базе объекты в областных новостройках прибавляют в цене быстрее и значительнее, чем московские. «Ценовой баланс между московским и подмосковным рынками жилья, рассчитанного на средний класс, постепенно выравнивается. Но, несмотря на это, в областных новостройках еще достаточно выгодного предложения», — заявила директор по продажам ЖК «Заречный квартал» Светлана Капранова.

Ранее в августе россиянам назвали подмосковные направления с подорожавшими частными домами. Сильнее всего в цене выросли объекты на Ленинградском и Егорьевском шоссе. Их стоимость превысила прошлогоднюю на 31 процент.