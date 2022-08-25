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Спорт

Фьюри пообещал побить Усика после недели тренировок

Тайсон Фьюри пообещал побить чемпиона мира Александра Усика после недели тренировок
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Matt Davies / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри заявил, что уверен в победе над украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает TalkSport.

34-летний британец пообещал побить украинского боксера после недели тренировок. «Он средневес, я легко с ним справлюсь», — заявил Фьюри.

24 августа Фьюри поставил ультиматум тем, кто решит организовать его поединок с Усиком. «У вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, но я завершаю карьеру», — отметил он. До этого Фьюри требовал 147,6 миллиона долларов за бой против украинца.

В ночь на 21 августа в Джидде Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри объявил об уходе из бокса после победы над Диллианом Уайтом в апреле 2022-го. На счету британца 33 победы и ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Николай Костюков
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