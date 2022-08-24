Фьюри поставил ультиматум перед боем с Усиком

Боксер Тайсон Фьюри потребовал собрать гонорар за бой с Александром Усиком за семь дней

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал максимальный срок, за который должен быть собран гонорар за его бой с украинцем Александром Усиком. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Я даю семь дней всем тем, кто хочет организовать этот бой. У вас есть время до 1 сентября, чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, но я завершаю карьеру», — поставил ультиматум Фьюри.

22 августа боксер потребовал за бой с Усиком 147,6 миллиона долларов. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе должен пройти 17 декабря. Предполагаемое место проведения — город Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Усик в профессиональной карьере провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В активе Тайсона Фьюри 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.