Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками

Госдеп назвал «насмешкой над правосудием» трибунал над военными преступниками в Мариуполе

Вашингтон считает нелегитимным проведение трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

Он назвал будущие судебные процессы показательными. По мнению представителя Госдепа, они представляют «собой насмешку над правосудием». «Мы решительно их осуждаем. Все военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая входящих в их состав добровольцев из числа украинцев и иностранцев, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над военными станет «последней чертой», после которой не будет переговоров с Россией.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.

Члены «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов ВСУ.