Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками

Госдеп назвал «насмешкой над правосудием» трибунал над военными преступниками в Мариуполе

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вашингтон считает нелегитимным проведение трибунала над украинскими военными преступниками в Мариуполе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

Он назвал будущие судебные процессы показательными. По мнению представителя Госдепа, они представляют «собой насмешку над правосудием». «Мы решительно их осуждаем. Все военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая входящих в их состав добровольцев из числа украинцев и иностранцев, имеют право на статус военнопленных в случае их захвата», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд над военными станет «последней чертой», после которой не будет переговоров с Россией.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.

Члены «Азова» в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода «Азовсталь» без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Госдеп назвал нелегитимным трибунал над украинскими военными преступниками
Российская авиация оказалась на грани потери основного самолета
В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на поздравление
Названы смертельно опасные для водителей болезни
В Германии назвали «горькую правду» о судьбе Украины
Власти острова в Италии предложили приплачивать за переезд на него
Тушу гигантского морского существа вынесло на берег
В России предложили отменить НДС за помощь ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.