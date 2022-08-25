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Спорт

Уайлдер бросил вызов Усику

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS бросил вызов украинцу Александру Усику.

«Вы хотите увидеть мой бой с Усиком? Я тоже. Я подерусь с ним. Король вернулся», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что до этого наслаждался временем, проведенным с семьей, однако по многочисленным просьбам решил вернуться на ринг.

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик выиграл все 20 боев в карьере. На счету Уайлдера 42 победы, 41 из которых добыта нокаутом, два поражения и одна ничья. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2021-го, когда проиграл британцу Тайсону Фьюри, не сумев вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Анастасия Борисова
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