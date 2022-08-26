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Сторонника запрещенного «Азова» арестовали за подготовку терактов в России

Суд поместил в СИЗО сторонника «Азова» за подготовку терактов под Калининградом

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

Центральный районный суд арестовал жителя Калининграда, присягнувшего на верность запрещенному в России террористическому полку «Азов», который намеревался совершить теракт на объектах Балтийского флота ВМС России и аэропорта Храброво. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает РИА Новости.

Мужчина будет находится в СИЗО до 24 октября 2022 года.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области. Подозреваемого гражданина России 1967 года рождения задержали. Он дал признательные показания.

У него изъяли взрывное устройство, мощность которого составляет пять килограммов в тротиловом эквиваленте, а также литературу агитационного характера и символику «Азова».

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Екатерина Власова
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