Попавшие в «черный список» Киева граждане США потребовали от Конгресса защитить их права

Группа граждан США, попавших в «черный список» украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД), обратилась в Конгресс с требованием предпринять меры для защиты их прав и свободы слова. Соответствующее письмо опубликовано на сайте вашингтонского Института Шиллера.

Список Киева был опубликован 14 июля. Авторы документа отметили, что ЦПД обвинила их в продвижении «российской пропаганды», а также объявила «информационными террористами» и «военными преступниками». Они также отметили, что ЦПД финансируется правительством США. В связи с этим подписавшиеся под письмом потребовали от конгрессменов «расследовать финансирование данного зарубежного госагентства и его роль в создании прямой угрозы правам и безопасности американских граждан».

В общей сложности в «черный список» украинского ЦПД были включены имена 72 физических лиц из ряда стран.

9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации. По его словам, ЦПД должен стать международным хабом, который будет бороться с пропагандой во всем мире.