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Россияне поставили рекорд по потреблению электричества из-за жары

ЕЭС: летом в России потребление электрической мощности достигло рекордных 126,6 тысячи МВт

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В России был установлен рекорд по потреблению электрической мощности летом — новый максимум составил 126,6 тысячи мегаватт, что на 515 мегаватт больше, чем в предыдущий пик. Об этом сообщает на своем сайте Системный оператор Единой энергетической системы (ЕЭС) страны.

Максимальный уровень был достигнут 24 августа в 14:00 по московскому времени, указано в заявлении. Предыдущий рекорд был поставлен 19 июля 2021 года, когда объемы потребления электрической мощности достигли 126,1 тысячи мегаватт. В текущем году пик прошли 19 объединенных и региональных энергосистем (ОЭС), в том числе ОЭС Урала, Сибири и Востока.

Скачок произошел на фоне экстремально высоких температур в России в июле-августе текущего года. В середине последнего летнего месяца научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд говорил о надвигающейся «египетской жаре» до 40-43 градусов в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. Большая часть августа в Москве также была аномально жаркой.

Тем временем в условиях рекордно высоких температур реки в России обмелели до опасного уровня — объем воды до критических значений снизился в Нижегородской, Кировской, Ленинградской областях, Коми, Хакасии, Дагестане и Красноярском крае. Тогда отмечалось, что это будет препятствовать судоходству в ближайшие дни.

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Мария Грушко
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