ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии

В Саратовской области ФСБ задержала мужчину за переводы денег террористам в Сирию

В Саратовской области задержали местного жителя за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в январе фигурант общался с разыскиваемым террористом Сирии. А в июне он перечислял ему деньги на расчетный счет Qiwi-кошелька.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала уроженца Средней Азии, который 17 раз переводил деньги террористам.