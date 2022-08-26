Лукашенко пригрозил Западу при эскалации на границе

Глава Белоруссии Лукашенко пригрозил Западу Союзным государством при эскалации на границе

Минск ответит западным странам в случае эскалации обстановки на границе, пригрозил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит «БЕЛТА».

«Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем. Я не угрожаю никому… Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними», — заявил глава республики.

По его словам, западные страны пока что не нагнетают обстановку на границе, поскольку опасаются потенциального ответа. Лукашенко заметил, что в Польше «не все же безумцы», поэтому польские военные не станут обострять отношения с Союзным государством, если президент страны Анджей Дуда решит прибегнуть к провокации.

«Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже [чем было ранее] для Беларуси — ответ будет мгновенным», — предупредил политик.

Ранее глава страны предрек будущее Европейского союза (ЕС). По его словам, он видит работу Евросоюза только в сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Он объяснил, что у Союзного государства есть все ресурсы для этого.