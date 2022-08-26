Во Франции назвали причину недоверия Путина по отношению к Макрону

BV: президент России Путин не доверяет Макрону из-за его неправильной дипломатии

Обозреватель Николя Готье назвал политику президента Франции Эммануэля Макрона причиной, по которой президент России Владимир Путин ему не доверяет. Об этом он написал в статье для Boulevard Voltaire.

Как отмечает Готье, политика Макрона противоречит его словам о «смерти мозга» НАТО. Франции стоило бы сделать все возможное для остановки конфликта на Украине, но, подчеркивает автор материала, для этого необходима достойная дипломатия, от которой Макрон далек. Напротив, он мешает урегулированию, оказывая военную помощь Киеву, говорится в материале.

«Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — заявляет Готье.

Мнение, что НАТО переживает «смерть мозга», Макрон высказал в 2019 году. По его словам, США все больше отстраняется от Европы.

Последние переговоры между лидерами Франции и России состоялись 19 августа этого года, во время которых были затронуты различные аспекты ситуации на Украине.

