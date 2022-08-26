Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во Франции назвали причину недоверия Путина по отношению к Макрону

BV: президент России Путин не доверяет Макрону из-за его неправильной дипломатии
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

Обозреватель Николя Готье назвал политику президента Франции Эммануэля Макрона причиной, по которой президент России Владимир Путин ему не доверяет. Об этом он написал в статье для Boulevard Voltaire.

Как отмечает Готье, политика Макрона противоречит его словам о «смерти мозга» НАТО. Франции стоило бы сделать все возможное для остановки конфликта на Украине, но, подчеркивает автор материала, для этого необходима достойная дипломатия, от которой Макрон далек. Напротив, он мешает урегулированию, оказывая военную помощь Киеву, говорится в материале.

«Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — заявляет Готье.

Мнение, что НАТО переживает «смерть мозга», Макрон высказал в 2019 году. По его словам, США все больше отстраняется от Европы.

Последние переговоры между лидерами Франции и России состоялись 19 августа этого года, во время которых были затронуты различные аспекты ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Гаага захотела для себя временного снятия антироссийских санкций
Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейках
Невеста придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Во Франции назвали причину недоверия Путина по отношению к Макрону
Россиянка съездила в Европу на машине и получила оскорбительную надпись на капот
Папу римского сочли сторонником позиции России по Украине
Жительница Подмосковья предложила необычную помощь любителям рыбалки
В России призвали отказаться от пластиковой упаковки для цветов
Байден заявил о неуверенности китайцев в будущем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.