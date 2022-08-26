CША одобрили продажу Австралии вертолетов на два миллиарда долларов

Госдеп США одобрил продажу Австралии вертолетов Black Hawk на $1,95 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Австралии 40 многоцелевых вертолетов Black Hawk UH-60M почти на два миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Включая сопутствующее оборудование и детали, общая сумма сделки составит 1,95 миллиарда долларов. Основным подрядчиком выступит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation.

Как отмечает агентство, за последние несколько лет Австралия увеличила свои расходы на оборону из-за стремления Китая усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, правительства разных стран проявляют все большую готовность инвестировать в системы вооружений на фоне специальной военной операции России на Украине.

В феврале этого года сообщалось, что американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk совершил первый полет в полностью беспилотном режиме.