Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

CША одобрили продажу Австралии вертолетов на два миллиарда долларов

Госдеп США одобрил продажу Австралии вертолетов Black Hawk на $1,95 млрд

Фото: Ann Wang / Reuters

Государственный департамент США одобрил продажу Австралии 40 многоцелевых вертолетов Black Hawk UH-60M почти на два миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Включая сопутствующее оборудование и детали, общая сумма сделки составит 1,95 миллиарда долларов. Основным подрядчиком выступит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation.

Как отмечает агентство, за последние несколько лет Австралия увеличила свои расходы на оборону из-за стремления Китая усилить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, правительства разных стран проявляют все большую готовность инвестировать в системы вооружений на фоне специальной военной операции России на Украине.

В феврале этого года сообщалось, что американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk совершил первый полет в полностью беспилотном режиме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о желании Киева построить базу НАТО в Крыму
Доктор Павлова сообщила об отрицательном влиянии капусты на организм человека
В США оценили срок службы российского Ту-95МС
Два американца сознались в похищении дневника дочери Байдена
В Ростовской области назвали поджоги вероятной причиной лесных пожаров
CША одобрили продажу Австралии вертолетов на два миллиарда долларов
Стало известно об интересе «Челси» к футболисту «Динамо»
СК возбудил уголовное дело о гибели звезды шоу «Дом-2»
Бросивший жену ради украинской беженки британец решил отправиться на передовую
Умер актер из сериала «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.