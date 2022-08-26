В Госдуме усомнились в целях миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Депутат Журова задалась вопросом о целях экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Планы МАГАТЭ по постоянному присутствию экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызывают сомнения: неясно, какие именно цели преследует организация и насколько объективной окажется ее оценка. Тем не менее в случае адекватности подхода Россия открыта для обсуждения таких вариантов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) получила гарантии безопасности от России и Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявил, что миссия организации на АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции.

«В целом Россия не против визита экспертов — мы же ничего не скрываем, — заметила Журова. — Вопрос только в том, какие цели они преследуют и для чего хотят остаться эксперты. Чтобы навести порядок или дискредитировать?»

Депутат выразила надежду, что специалисты МАГАТЭ смогут дать объективную оценку происходящему, но напомнила, что во время допингового скандала международные комиссии показали себя с не совсем честной стороны.

«Нам они говорили, что все идеально и мы молодцы, а потом просто переписали доклад, — напомнила политик. — Здесь может быть то же самое. Очень хотелось бы, чтобы эксперты МАГАТЭ оказались объективны. А для того чтобы они остались на станции, Украина должна прекратить обстрелы. Никто не хочет находиться под бомбежками».

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что в делегацию на ЗАЭС войдут технические специалисты, в том числе из российского «Росатома» и с Украины. По его словам, будет носить технический характер. «Это не группа по расследованию, это группа по оценке состояния станции», — заключил он.