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Киллер банды Леса с помощью хирургов изменил лицо и срезал отпечатки пальцев

«Ъ»: СКР завершает расследование в отношении киллера банды Леса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) завершает расследование уголовного дела, фигурантами которого являются двое последних участников кровавой подмосковной банды, возглавляемой криминальными авторитетами Дмитрием Лесниковым (Лесом) и Дмитрием Завьяловым (Димой Большим). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Игоря Кузьменко следствие считает исполнителем нескольких заказных убийств, а Валерия Чабанова, владевшего ростовским строительным концерном ВАНТ, — заказчиком расправ — его сын Андрей входил в руководство криминальной бригады. Им вменяются участие в преступном сообществе, убийства и покушения, бандитизм и разбой.

Кузьменко разыскивали 17 лет. Столь долгое время ему удавалось скрываться в том числе благодаря нескольким пластическим операциям, с помощью которых он кардинально изменил свою внешность. Бывший киллер отпустил бороду и жил под чужими именами, используя документы Виктора Кузьменко, Владимира Кишко и Романа Марчукова. Также хирурги срезали ему кожу, чтобы изменить отпечатки пальцев. Однако им не удалось полностью избавиться от папиллярных узоров, по которым Кузьменко в итоге был идентифицирован. Его задержали в Ростове-на-Дону два года назад.

В банду Леса он попал после побега из волгодонского суда, где ему оглашали приговор. Вместе с земляком Сергеем Фреером Кузьменко стал штатным киллером бригады. Они предпочитали убивать не с помощью оружия, а забивали жертв железными прутьями, маскируя заказное убийство под разбойное нападение или хулиганство.

Лес и Дима Большой были осуждены в 2021 году Мособлсудом на пожизненные сроки за организацию 32 убийств.

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Любовь Ширижик
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