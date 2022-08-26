«Дочка» «Мегафона» собралась выпускать стиральные машины и телевизоры

«Дочка» «Мегафона» Revo Charge зарегистрирует торговые марки для выпуска электроники

Дочерняя компания «Мегафона» Revo Charge собралась выпускать стиральные машины и телевизоры — для этого она подала заявки на регистрацию собственных торговых марок, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные соответствующего реестра Роспатента.

В мае компания подала заявки на три бренда, классы регистрации которых позволяют использовать их для продаж электроники (телевизоров, ноутбуков, ПК и другого), — Blax, Telik и Tvizi. В июле Revo Charge решила зарегистрировать еще одну марку — Veizer, под которой можно начать продажи бытовой техники (стиральных машин, микроволновок, холодильников и другого).

«Мы действительно направили заявки на регистрацию этих товарных знаков. Однако о конкретных проектах пока говорить рано», — передал «Ведомостям» представитель «Мегафона» слова гендиректора Revo Charge Артура Иксанова.

Компания является единым центром дистрибуции для компаний холдинга USM, — «Мегафон ритейла», «Связного», Yota и других. 65-процентную долю в Revo Charge «Мегафон» приобрел в декабре 2021 года у структур USM. В «Мегафоне» рассказали, что в первом квартале 2022-го эта компания обеспечивала до 35 процентов ассортимента в его салонах продаж.

В 2022 году продавать товары под собственной торговой маркой решили сразу несколько российских компаний. В августе «Яндекс» подал документы на регистрацию товарных знаков Vionic и Tuvio для продаж бытовой техники. Весной линейку «умных» устройств представил «Сбер», Ozon выкупил марку телевизоров Hartens и сообщал о планах выпуска свыше 100 тысяч устройств до конца года.