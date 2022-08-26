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Спорт

Марк Уолберг захотел пригласить Макгрегора в свое кино

Актер Марк Уолберг захотел пригласить Конора Макгрегора в свое кино
Марк Уолберг

Марк Уолберг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер и продюсер Марк Уолберг признался, что хотел бы видеть ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в своем будущем фильме. Американец принял участие в подкасте Barstool Sports.

51-летний Уолберг отметил, что у Макгрегора есть перспективы в кинобизнесе. «В правильном фильме он смог бы себя отлично проявить», — уточнил актер и добавил, что мог бы задействовать ирландца в каком-то своем проекте в будущем.

В начале августа стало известно, что Макгрегор снимется в ремейке американского боевика 1989 года «Дом у дороги». В оригинальной картине главную роль сыграл Патрик Суэйзи. В новом фильме его место займет Джейк Джилленхол. Кого сыграет Макгрегор, неизвестно.

Конор Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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