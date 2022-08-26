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Россиянам рассказали о порядке подачи заявления на увеличение размера пенсии

Завкафедрой РУДН: для увеличения размера пенсии нужно подать заявление за месяц до выхода

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании, можно увеличить размер пенсии, подав заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до дня выхода. Ее слова приводит агентство «Прайм».

В случае, когда человек хочет отказаться от автоматического расчета пенсии, вместе с заявлением он должен предоставить паспорт, трудовую книжку, а также другие документы, например, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи в территориальный орган ПФР не раньше, чем за месяц. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме, уточнила Петровская. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, а уведомление об окончательном решении пенсионер получит через три дня.

При согласии на автоматическое назначение пенсии лично обращаться необязательно. «Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», — пояснила эксперт.

Ранее стало известно о внесении этой осенью в Госдуму законопроект о выплатах 13-й пенсии для российских пенсионеров на постоянной основе. Согласно инициативе, пожилые люди будут получать ежегодные выплаты в декабре.

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Варвара Кузьмина
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