«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, сообщает газета «Известия».

Предполагается, что пожилые люди будут получать ежегодные выплаты в декабре. Кроме того, планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов проекта, изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявили они.

По предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Авторы проекта подчеркивают, что в конечном итоге эти государственные затраты «пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий».

В августе пенсии проиндексируют

Ранее стало известно, что с 1 августа власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Так, для работающих пенсионеров, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Также будут проиндексированы военные пенсии.

Отмечалось, что изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме тех, кто получает социальную и государственную пенсию, так как для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.

До этого пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, если подтвердят «выпавший» трудовой стаж. Чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов.

Средний размер страховой пенсии вырос

В июне председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим рассказал, что средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в прошлом году вырос на 1029 рублей и составил 17 533 рубля. Кроме того, тогда пожилым гражданам дали единовременную выплату в 10 тысяч рублей, ее получили 42,8 миллиона пенсионеров.

После индексации выплат на 10 процентов с 1 июня средний размер пенсии в России составил 19 360 рублей, а прибавка — 1760 рублей. Мера коснулась 35 миллионов неработающих пенсионеров.

19 360 рублей составляет средний размер пенсии в России

Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023-го по 2025 годы пенсии будут индексировать в среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год. Однако выплаты работающим пенсионерам в ближайшие три года индексировать не намерены, следует из бюджета пенсионного фонда.