Миллионы российских пенсионеров получат надбавку к пенсии

«Известия»: ПФР проиндексирует выплаты 7,3 миллиона российских пенсионеров с 1 августа

С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом во вторник, 19 июля, пишут «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По данным издания, для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров, кроме получающих социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты. Кроме того, будут проиндексированы военные пенсии.

Как пояснила партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, индексация производится работающим пенсионерам с неучтенными пенсионными баллами на счету. Это значит, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. Сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, уточнила она.

Перерасчет пенсий военным пенсионерам сделают наряду с неработающими, продолжила Косарева. Кроме того, до 1 октября будет дополнительная надбавка размере 19,5 процента пенсионерам — бывшим служащим ОВД. А с 1 октября — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей — на 15,5 процента. С 1 октября текущее денежное пособие для военных в отставке вырастет на четыре процента. Кроме того, теперь по достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей. Таким образом индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию, констатировала Косарева.

Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не придется тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, резюмировала аналитик.

Ранее пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж. Она пояснила, что пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов, чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа. Это связано с изменением политического строя и исчезновением архивов у многих предприятий.