Российским пенсионерам рассказали о способе увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж

Российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж. Об таком способе в разговоре с Primpress рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов, чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа. Это связано с изменением политического строя и исчезновением архивов у многих предприятий.

Киреева обратила внимание, что в таком случае одной записи в трудовой книжке может быть недостаточно. Эксперт указала на необходимость предоставить в Пенсионный фонд справку, которая подтвердит «выпавший» период трудовой деятельности, и попросить сделать перерасчет.

Для перерасчета ежемесячного пособия справку нужно предъявить до конца июля. Киреева отметила, что иногда одна такая справка с неучтенного места работы увеличивала пенсию сразу на 4,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и о снижении пенсионного возраста.