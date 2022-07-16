Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российским пенсионерам рассказали о способе увеличить пенсию

Россияне могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские пенсионеры могут увеличить пенсию на 4,5 тысячи рублей, подтвердив «выпавший» трудовой стаж. Об таком способе в разговоре с Primpress рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По ее словам, пожилые граждане, работавшие в советское время, в особенности на стыке 1980-х и 1990-х годов, чаще всего сталкиваются с неучтенными периодами стажа. Это связано с изменением политического строя и исчезновением архивов у многих предприятий.

Материалы по теме:
В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам
10 июля 2022
Россиянам назвали способ законно «докупить стаж» для выхода на пенсию
Россиянам назвали способ законно «докупить стаж» для выхода на пенсию
5 июля 2022
Россиянам рассказали о возможности получения второй пенсии
Россиянам рассказали о возможности получения второй пенсии
25 июня 2022

Киреева обратила внимание, что в таком случае одной записи в трудовой книжке может быть недостаточно. Эксперт указала на необходимость предоставить в Пенсионный фонд справку, которая подтвердит «выпавший» период трудовой деятельности, и попросить сделать перерасчет.

Для перерасчета ежемесячного пособия справку нужно предъявить до конца июля. Киреева отметила, что иногда одна такая справка с неучтенного места работы увеличивала пенсию сразу на 4,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и о снижении пенсионного возраста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу поручил нарастить действия военных по всем направлениям на Украине
Стало известно о зависимости Байдена от таблеток для усиления функций мозга
Сербия определилась с позицией нового правительства по России
Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Стало известно о страхе клуба НХЛ обратиться к призванному в армию Федотову
Украинские войска обстреляли химзавод в Горловке
В Совфеде призвали жестко ответить на обстрелы российских территорий
В Британии рассказали о консенсусе среди кандидатов на пост премьер-министра
Рогозин описал сборку межпланетной станции
В Госдуме заявили о важности полной перестройки экономики России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.