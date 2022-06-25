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Россиянам рассказали о возможности получения второй пенсии

ПФР: россияне после 80 лет имеют право на выплату к страховой пенсии в двойном размере

Фото: pixabay.com

Россияне, достигшие 80 лет, имеют право на получение второй пенсии. О такой возможности агентству «Прайм» рассказали в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области.

Как пояснили в ведомстве, для граждан, через месяц после достижения ими 80 лет, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, будет увеличен в два раза. Однако претендовать на повышение пенсии в двойном размере не могут инвалиды первой группы и люди, получающие социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Кроме того, пенсионеры с 80 лет имеют право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только граждане, получающие пособие по безработице.

Заявление на выплату можно оформить на сайте ПФР, на портале Госуслуг и в клиентской службе ПФР.

Ранее Министерство труда России предложило индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 6,8 процента в ближайшие три года. Соответствующий проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов также подготовил Пенсионный фонд (ПФР).

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Марина Совина
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