Россиянам назвали способ законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Экономист Иванова-Швец рассказала, что можно законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмина Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам способ законно «докупить стаж» для выхода на пенсию.

По словам экономиста, для оформления пенсии по старости необходимо соблюдение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие трудового стажа и количество заработанных пенсионных коэффициентов.

При этом российский закон допускает так называемую покупку половины необходимого стажа, это 7,5 лет. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1076 баллов», — рассказала она.

Эксперт отметила, что подумать о будущей пенсии стоит как можно раньше: если будущий пенсионер за год до выхода на пенсию узнает, что ему не хватает двух лет, то за год месяцев он не сможет внести всю сумму, чтобы в установленный срок выйти на пенсию.

Ранее россиянам напомнили о надбавке к пенсии. Иванова-Швец заявила, что увеличенная выплата положена представителям более 500 профессий.