В Госдуму внесут проект об индексации пенсии работающим пенсионерам

«Справедливая Россия» внесет в ГД законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и о снижении пенсионного возраста. Об этом сообщил ее глава Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — заявил руководитель политсилы.

В декабре 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Он сказал, что в настоящее время позиция прорабатывается, но единого мнения на этот счет пока нет.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в 2016 году. В конце июля 2021 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал отсутствие индексации несправедливым.

В сентябре того же года правительство выдало отрицательное заключение на законопроект группы депутатов от ЛДПР и сенатора Сергея Леонова об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к документу не указан источник финансирования инициативы.