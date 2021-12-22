В Кремле рассказали о позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

В Кремле прокомментировали вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он сказал, что в настоящее время позиция прорабатывается, но единого мнения на этот счет пока нет. «Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», — подчеркнул он. На вопрос о том, можно ли считать, что президентское поручение об индексации пенсии было не выполнено, Песков ответил: «Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос проработки — это очень сложный вопрос».

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в 2016 году. В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на законопроект группы депутатов от ЛДПР и сенатора Сергея Леонова об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к документу не указан источник финансирования инициативы.

В то же время российским пенсионерам пообещали компенсировать слишком высокий рост цен. Как говорил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас ведомство прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции. В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше.