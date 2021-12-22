Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Кремле рассказали о позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

Песков: единого мнения по поводу вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров пока нет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Кремле прокомментировали вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он сказал, что в настоящее время позиция прорабатывается, но единого мнения на этот счет пока нет. «Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», — подчеркнул он. На вопрос о том, можно ли считать, что президентское поручение об индексации пенсии было не выполнено, Песков ответил: «Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос проработки — это очень сложный вопрос».

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в 2016 году. В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на законопроект группы депутатов от ЛДПР и сенатора Сергея Леонова об индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к документу не указан источник финансирования инициативы.

В то же время российским пенсионерам пообещали компенсировать слишком высокий рост цен. Как говорил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас ведомство прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции. В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
Названа категория пациентов с тяжелым течением омикрон-штамма коронавируса
Авиапассажир подал в суд после травмы от падения чемодана на голову и продешевил
Мать придумала способ отомстить сыну за плохо помытую посуду и восхитила сеть
Левандовски объяснил разницу между Роналду и Месси
Власти Москвы рассказали о формате обучения школьников
Пьяные попугаи затерроризировали жителей города
Лавров подтвердил намерение России жестко обеспечивать свою безопасность
Раскрыты подробности скандального экзамена студентки-вундеркинда в МГУ
В аварии на МКАД погибли два человека
В Кремле анонсировали возможную встречу Путина и Лукашенко
России предрекли бум продаж одного типа жилья
Максакова обратилась к Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter