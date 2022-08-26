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В российском кафе появится «улучшающий сон» бургер с мухомором за 1299 рублей

В кафе Красноярска появится бургер с мухомором для «улучшения сна» за 1299 рублей

Фото: Shutterstock

В одном из кафе Красноярска появится бургер с мухомором, который, как заявляют представители заведения, будет способствовать улучшению сна. Стоимость блюда оценили в 1299 рублей, сообщается в сообществе ресторана во «ВКонтакте».

«Вас будет ждать просто бомбическая новинка — бургер с мухомором. Уникальный рецепт, разработанный в нашей магической лаборатории вкуса», — говорится в посте.

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В комментариях представители российского кафе отметили, что в рецепте блюда нет ничего нелегального и запрещенного законом. Пользователи соцсети отметили, что цена за бургер слишком высока. В свою очередь в заведении уточнили, что это бургер не для того, чтобы «просто наесться», «а чтобы испытать истинное гастрономическое удовольствие».

Ранее сообщалось, что студентка из Петербурга заблудилась в лесу в Ленобласти, проголодалась, начала собирать грибы и отравилась насмерть. Позднее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уточнили, что девушка съела бледную поганку.

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Никита Абрамов
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