В российском кафе появится «улучшающий сон» бургер с мухомором за 1299 рублей

В кафе Красноярска появится бургер с мухомором для «улучшения сна» за 1299 рублей

В одном из кафе Красноярска появится бургер с мухомором, который, как заявляют представители заведения, будет способствовать улучшению сна. Стоимость блюда оценили в 1299 рублей, сообщается в сообществе ресторана во «ВКонтакте».

«Вас будет ждать просто бомбическая новинка — бургер с мухомором. Уникальный рецепт, разработанный в нашей магической лаборатории вкуса», — говорится в посте.

В комментариях представители российского кафе отметили, что в рецепте блюда нет ничего нелегального и запрещенного законом. Пользователи соцсети отметили, что цена за бургер слишком высока. В свою очередь в заведении уточнили, что это бургер не для того, чтобы «просто наесться», «а чтобы испытать истинное гастрономическое удовольствие».

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