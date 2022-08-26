Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейках
Американский предприниматель Илон Маск получит доступ к дополнительной информации о количестве фейковых аккаунтов в соцсети Twitter. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, суд штата Делавэр отклонял большинство запросов миллиардера как «абсурдно широкие». Тем не менее, судья Кейтлин Маккормик сочла оправданным предоставление некоторых дополнительных данных от истца. В результате суд обязал Twitter передать Маску данные 9000 учетных записей, которые он и его команда выбрали ранее для аудита на предмет фейков.
«Мы с нетерпением ждем оценки данных, которые компания Twitter прятала от нас на протяжении многих месяцев», — заявил представитель миллиардера. В материале также отмечается, что адвокаты Маска указывают на недостатки безопасности платформы и неэффективные методы подсчета ботов.
Ранее Илон Маск предложил за соцсеть 44 миллиарда долларов, но при этом потребовал перепроверить данные о числе поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама. Позже он уведомил компанию, что отказывается от сделки. В свою очередь, Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.
29 июля предприниматель подал встречный иск. 6 августа Маск заявил в своем аккаунте в Twitter, что у него есть новое условие для возобновления сделки с компанией. «Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал миллиардер.