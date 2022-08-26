Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейках

Суд в США обязал Twitter предоставить Маску данные о 9000 аккаунтах для проверки на фейки

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск получит доступ к дополнительной информации о количестве фейковых аккаунтов в соцсети Twitter. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, суд штата Делавэр отклонял большинство запросов миллиардера как «абсурдно широкие». Тем не менее, судья Кейтлин Маккормик сочла оправданным предоставление некоторых дополнительных данных от истца. В результате суд обязал Twitter передать Маску данные 9000 учетных записей, которые он и его команда выбрали ранее для аудита на предмет фейков.

«Мы с нетерпением ждем оценки данных, которые компания Twitter прятала от нас на протяжении многих месяцев», — заявил представитель миллиардера. В материале также отмечается, что адвокаты Маска указывают на недостатки безопасности платформы и неэффективные методы подсчета ботов.

Ранее Илон Маск предложил за соцсеть 44 миллиарда долларов, но при этом потребовал перепроверить данные о числе поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама. Позже он уведомил компанию, что отказывается от сделки. В свою очередь, Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.

29 июля предприниматель подал встречный иск. 6 августа Маск заявил в своем аккаунте в Twitter, что у него есть новое условие для возобновления сделки с компанией. «Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал миллиардер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО
Похороны убитого Синдзо Абэ обойдутся Японии почти в два миллиона долларов
Россиянам рассказали о способе формирования финансовой подушки безопасности
Купание домашнего пса на московской автомойке попало на видео
В посольстве РФ прокомментировали материал Госдепа про «фильтрационные лагеря»
В РСТ озвучили прогноз по спросу на новый этап туристического кешбэка
Сложность самостоятельного ремонта гаджетов Apple оценили
Суд обязал Twitter предоставить Маску дополнительные данные о фейках
Невеста придумала оригинальный способ избежать измен со стороны жениха
Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.