Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сочи
4:1
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|7-й тур
Жирона
0:1
Завершен
Сельта
Испания - Примера|3-й тур
Фрайбург
1:0
2-й тайм
live
Бохум
Германия - Бундеслига|4-й тур
Лацио
1:1
2-й тайм
live
Интер М
Италия - Серия А|3-й тур
Спорт

Нурмагомедов отказался приглашать друга и бывшего чемпиона UFC в свой промоушен

Хабиб Нурмагомедов исключил появление экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда в Eagle FC

Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исключил появление американца Люка Рокхолда в своем промоушене Eagle FC. Его слова приводит Bloody Elbow.

Несмотря на совместные тренировки в American Kickboxing Academy и дружбу, Нурмагомедов отметил, что не видит Рокхолда в Eagle FC. По мнению россиянина, американцу, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), нечего доказывать в промоушене россиянина.

«Он бывший чемпион Strikeforce и UFC. Думаю, ему незачем больше драться», — отметил Нурмагомедов.

Рокхолд объявил об окончательном уходе из MMA после поражения от Паулу Косты на UFC 278. Американец возобновил карьеру перед этим поединком и подрался впервые за три года.

В Eagle FC выступают несколько бывших бойцов UFC. В частности, это Кевин Ли, Рашад Эванс и Джуниор Дос Сантос.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
Власти Бердянска сообщили об уничтожении двух беспилотников над городом
Правительству Украины предрекли серьезный кризис
Уголовное дело завели после драки мигрантов со стрельбой в российском городе
Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи
Глава МИД ФРГ заявила о возможности найти компромисс в выдаче виз россиянам
Экс-офицер ЦРУ отреагировал на слова президента Польши об «освобождении Крыма»
Священника арестовали по делу о незаконном обороте оружия
Нурмагомедов отказался приглашать друга и бывшего чемпиона UFC в свой промоушен
Лжекоуч обворовывал москвичей под предлогом обучения заработку в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.