Нурмагомедов отказался приглашать друга и бывшего чемпиона UFC в свой промоушен

Хабиб Нурмагомедов исключил появление экс-чемпиона UFC Люка Рокхолда в Eagle FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исключил появление американца Люка Рокхолда в своем промоушене Eagle FC. Его слова приводит Bloody Elbow.

Несмотря на совместные тренировки в American Kickboxing Academy и дружбу, Нурмагомедов отметил, что не видит Рокхолда в Eagle FC. По мнению россиянина, американцу, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), нечего доказывать в промоушене россиянина.

«Он бывший чемпион Strikeforce и UFC. Думаю, ему незачем больше драться», — отметил Нурмагомедов.

Рокхолд объявил об окончательном уходе из MMA после поражения от Паулу Косты на UFC 278. Американец возобновил карьеру перед этим поединком и подрался впервые за три года.

В Eagle FC выступают несколько бывших бойцов UFC. В частности, это Кевин Ли, Рашад Эванс и Джуниор Дос Сантос.